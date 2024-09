Hariduspsühholoog: Ärev aju ei õpi. Toodame ärevust, kui ajame lapse tunnis närvi, kiirustame teda tagant, ohustame häbitundega

„Rahulolu-uuringus mõõdetud väited – „Koolis on huvitav“, „Tunnen ennast koolis hästi“ ja „Enamasti lähen kooli hea meelega“ – on sellised, et kõik koolid peaksid püüdlema selle poole, et nendega nõustuks ligi 100% õpilasi,“ kommenteerib Grete Arro Ekspressi avaldatud edetabelit milliste koolide õpilased käivad koolis kõige parema meelega.