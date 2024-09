Ma arvan, et see on väga tore. Inimesed vajavad midagi suurt ja ühendavat. Pärast COVIDit on liiga kauaks tuppa istuma jäädud. Oodatakse, et kahekümnendad aastad korralikult pihta hakkaks, aga kõik lihtsalt istuvad internetis. Ma usun, et Oasis mängimas rohkelt kontserte väga suurtel staadionitel paljude inimeste ees on suur ühendav jõud. Nad toovad inimesi kokku. Nad on suure kitarrirokenrolli bänd acid house’i tunnetusega, nii et ma tervitan nende tagasitulekut ja loodan, et nad teevad uue albumi ka.