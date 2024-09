Mida toob sügis sisuplatvormidele? Elisa Huubi sisujuht: oleme jõudnud Eesti sarjaga sinna, et latti alla lasta enam ei saa

„Telekanali puhul ootab vaataja vana head turvalist värki. Aga vaatajanumbrid näitavad, et striimingus otsitakse kogu aeg midagi uut,“ leiab Telia Eesti televisiooni ja meelelahutuse osakonna juht Birjo Kiik. Tema usub, et lineaarne televisioon on passiivsem meelelahutus, mis aitab pärast rasket tööpäeva lõõgastuda, ning et telerit käivitades mõtleb inimene: „Lõbusta mind!“, voogedastusplatvormile minnes on ta aga ise oma puldi peremees.