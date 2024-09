POLIITIKARADAR | Hiina lennu turbulents Toompeal

Riigikogus algas sügisene istungjärk ja nagu nupust on kõik tagasi nii nagu Eesti poliitikas olema peab – keegi kritiseerib omasid, keegi on mingis rahaga seotud skandaalis, keegi püüab iga hinna eest pildile pääseda. Samal ajal on valitsus kokku saamas riigieelarvet ja kärpeuudised hakkavad tegema oma tööd. Ehk siis ajavad puutuvaid ühiskonnagruppe närvi ja vihale. Endiselt pole selge, mismoodi siis maksustatakse julgeolekumaksu osana Eesti ettevõtteid.