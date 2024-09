Villu Tamme: „Mul ei tule enam lugude kirjutamine hästi välja“

„Minu hinnangul on viimasel kümnel aastal olnud uus tõusu- ja buumiaeg,“ vastab Villu. „Punk on ju kogu aeg käinud, igal aastal uusi bände tulnud, aga see uus tõus algas ilmselt pihta ansamblist Solidaarsus. Nad said üsna populaarseks ja nemad olid esimesed, kes hakkasid uuesti tegema 80ndate stiilis muusikat. Vahepeal olid moodne hardcore, pop-punk, emo ja sellised stiilid rohkem ja paremini esindatud. Nüüd viimasel kümnel aastal on aga vana stiil tagasi tulnud ja minule läheb see stiil väga hinge. Bände on nagu seeni ja isegi zine’sid ilmub – ja lausa mitu tükki – , mida pole varem kunagi Eestis juhtunud. Skeene toimib täiega.“