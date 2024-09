Nilüfer Yanya – kui muusikul on nii äge nimi, peab tal olema vähemalt sama äge muusika

NILÜFER YANYA: on maha jätnud ulja nipsakuse ning kapseldunud mõtlikusse melanhooliasse.

Ma mäletan täpselt, millal, kuidas ja miks ma esimest korda Nilüfer Yanya muusikat kuulasin, ning see lugu on parasjagu pealiskaudne ja rumal. 28. juunil 2017 ilmus Pitchforkis artikkel pealkirjaga „Nilüfer Yanya’s Brilliantly Nonchalant Guitar Soul“, mina lugesin seda pealkirja ja mõtlesin, et nii cool’i nimega muusikul peab olema vähemalt sama cool muusika. Ja mul oli täiesti õigus. Seitse aastat hiljem olen mitu korda läbi kuulanud kõik tema singlid, EPd ja kauamängivad, millele 13. septembril lisandus kolmas täispikk stuudioalbum „My Method Actor“.