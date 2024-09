Erakordne juhtum: kohtunik põhjustas teel peole raskete tagajärgedega avarii. Algas protsess tema enese üle

Samal ajal oli Tallinna lennujaama lähedalt mootorrattal Pirita poole teele asunud 28aastane noormees. See pidi olema tema selle hooaja viimane mootorrattasõit. Mootorratas tuli just remonditöökojast ja mehel oli kavas viia see oma vanematekoju talvekorterisse. Vanemate juurest oma koju tagasi pidi mootorrattur sõitma sõbra autoga – kes sõitis mootorratta taga. Kella poole kuue ajal tegid mootorrattur ja ta sõber korraks peatuse Pirita Selveris – ja jätkasid sõitu mööda Kloostrimetsa teed teletorni poole.