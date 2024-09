NÄDALA RAAMAT | Kui olme ei tapa, teeb ta tugevaks

Kulla esimene kauamängiv tekstitoode on ilmselt iga ennast austava Sirbi ja Müürilehe woke lugeja raamatukogus olemas, nüüd ka minu omas. Värske Raamat nr 35 istub minu riiulis teoste „Koerad“ ja „Maailma linnud“ vahel, sest selle roosad kaaned sobivad hästi valge (koeraraamatu kaaned) ja rohelise (linnuraamat) kõrvale. Lisaks kenale kujundusele, millesse panustas ka Eesti kunsti grand esitrikster Kris Lemsalu, ja programmilisele kväärsusele (autor ise leiab, et võiks sõna „kväär“ pikalt saata ja ära omastada, neutraliseerida negatiivse tähendusega sõna „pede“) on „Peenral“ muidki väärtusi. Kulla ei jõua enese analüüsi ja lahtikirjutamise käigus päris samale pulgale autofiktsiooni lõpubosside Knausgårdi ja Sedarisega (muidugi on „lõpuboss“ suht imelik tiitel kirjanduse, kunsti jne puhul, ütleme siis lihtsalt, et Anne Vetiku lemmikutega), kuid tutvuda temaga ja tema elu endale selga proovida on põnev. Lugedes koged kullastumist peaaegu et füüsiliselt.