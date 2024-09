NÄDALA SARI | Taevani kiidetud sarja kolmas hooaeg valmistab pettumuse

On oluline meeles pidada, et auhinnad pälvis juba mullu juunis vaatajate ette jõudnud teine hooaeg. Tänaseks on juba mitu kuud väljas ka kolmas, mis jätkab läbi kümne osa lapsepõlvekoju naasnud tippkokk Carmen Berzatto ehk Carmy kannatusterohket teekonda hoidmaks elus enesetapu teinud venna söögikohta. Nagu restoraniäri ise piisavalt armutu poleks, tuleb seda teha tosinapäise pere- ja kaaskonnaga, kellest igaüks eraldigi paneks tõenäoliselt terapeudi aknast alla hüppama.