ARVUSTUS | Rahvusvahelise skandaali põhjustanud vene film: musternäidis sellest, millist kino tegema ei peaks

MURETTEKITAV: Kui film poleks propaganda, siis võtaks režissöör konkreetse hoiaku ja ütleks, et Venemaa on süüdi, kuid seda pole ta siiani teinud.

Vene-Kanada päritolu filmitegija Anastasia Trofimova dokumentaalfilm „Venelased sõjas“ vaatleb Vene armee ühe väeosa sõdureid seitsme kuu vältel Ida-Ukrainas. Film sündis juhuslikust kohtumisest Trofimova ja ukrainlase Ilya vahel, kes suundus Venemaa eest sõtta. Lugu tundus Trofimova jaoks piisavalt intrigeeriv, et ametliku loata 50-aastase Ilya ja tema üksusega rindel liituda ning Vene väeüksuse perspektiiv toimuvast sõjast üles filmida. Paljud Ilya kõrval võitlevad noored sõdurid tuginevad arusaamale, et võideldakse „natsismi“ nakatunud Ukraina päästmise eest ja eesmärgiga ühendada kaks sugulaskultuuri. Kuid iga rindel veedetud kuuga hakatakse kahtlema sõja vajalikkuses ja sellega ka Vene meedia poolt edastatud sõnumites. Moskvas sündinud Trofimova sõnul on see lugu ohverdusest ja võltsillusioonist, milles Vene sõdurid toimivad kui peenhäälestatud malemängu etturid.