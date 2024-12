NÄDALA SARI | Teisele nuga selga, endal naeratus näol. Kõrgklassimängud Palm Beachil

SASSIS: Maxine (Kristen Wiig), Robert (Ricky Martin) ja Linda (Laura Dern) on keset intriigipundart, mida nad on ise aidanud sepistada.

Õigemini küll teevad seda nende tegelaskujud. Sündmustik viib 1969. aastasse ja Florida rikkurite Mekasse, Palm Beachi linna. Maxine (Kristen Wiig) on kunagine iluduskuninganna kolkakülast, kes nüüd – maksku mis maksab – ronib seltskonda, kus ees ootamas pirtsakad naised, kel on raha nagu raba. „Ronib“ on siin paslik väljend, kuna esiti turnibki Maxine üle aia, et pääseda kohalikku eliitsesse maaklubisse, kus ta kohe kahtlust äratab. Kelner Roberti (Ricky Martin) kõrval on põlglik ka kohalike naiste liidernelik ehk Evelyn (Allison Janney), Dinah (Leslie Bibb), Mary (Julia Duffy) ja Raquel (Claudia Ferri).