Genka kirjutas muusika „Vanamehe“ muusikalile: „Tuli päris lahe. Ise olen megarahul!“

Vastupidiselt eeldusele, et räpibändi Toe Tag liikmed Genka ja Paul Oja kirjutavad räpp-muusikali, kõlab „Vanamehe muušikalis“ räppi vaid umbes pool salmi.

„See tuleb ikka korralik muusikal,“ räägib Genka. „Žanriliselt ikka muusikal muusikal. Seal on natukene erandeid, sest sisus on ajastutevahelisi hüpped ja siis on vaja muusikaga ajastut rõhutada. Aga suuremalt jaolt kõlab seal eurodiskost ilusate valssideni välja.“