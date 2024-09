GALERII | Teknomuusika vallutas ERM-i ja muuseumisaalides reiviti hommikutundideni

Kuigi festivalil sai kuulata paneele ja intervjuusid ning kõikidel päevadel oli kavas mitu kontserti, tundus, et rahvas valgus kohale ikka eelkõige öötundidel toimuvate DJ-settide ajaks. DJd esinesid pikalt – nii võis ka veel kell kaheksa hommikul rahvast tantsuplatsil näha.

Kava täiendasid paneelid ning intervjuud, mille peamine tõmbenumber oli kahtlemata Jim Ashilevi vestlus Šotimaa kultuskirjaniku Irvine Welshiga. See oli midagi, millest räägiti juba varem palju ning ka publikuhulk näitas selle väärtust. Welshiga rääkis ka mõne nädala eest ka Eesti Ekspress , mistõttu jäi paraku kõlama arvamus, et paljuski kostus samu mõtteid. Seda ei saa ette heita, sest teemapüstitus oli ometigi sarnane.

Küll aga valgus suur osa publikust kohale õhtuti just DJ-settide ajaks ning seda enam võis näha, et kohaliku publiku jaoks oli tegemist siiski teknomuusika festivaliga. Vähemalt rahvahulga liikumist arvestades paistis see nii olevat. Ja nemad juba pettuma ei pidanud, sest reiv kestis hommikuni.