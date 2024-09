Rahakratt: arutasime sõpradega, et kui Planet42 asi uppi lendab, kas saame Aafrikast Fiat Punto

Millal Planetile laenu andsid ja kas otse või läbi sündikaatide? Omakapitali investor sa pole?

Ma olen jah see mees, kes laenu andis ja minul omakapitali pole. Mul on muide eredalt meeles kunagine vestlus sõpradega, kui Planetisse raha suskasime, et huvitav, mis saaks, kui asi uppi lendaks – et kas saame siis kõik Aafrikasse minna ja igaüks lohutuseks näiteks ühe Fiat Punto sealt endale ära tuua? Kui keegi viitsib ja aega on, siis võiks küll mingi vähe lõbusama ansambli siitkandist kokku panna, Aafrikasse lennata ja