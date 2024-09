„Kurski operatsioonil oli palju eesmärke – hajutada vene vägesid, tekitada Putinile piinlikkust – aga üks eesmärk tundub olevat ka see, et kui Ukrainal ikkagi läheb vaja territoriaalset vahetuskaupa, siis neil on midagi vahetada,“ arutleb äsja Ukrainas konverentsi korraldanud president Kersti Kaljulaid intervjuus Propastopile.