Osanikust kõrvaltvaatajaks: osanik võib enda osast ilma jääda

Osaniku väljaarvamiseks peavad ühingu teised osanikud esitama hagi ning seda tuleb teha mõistliku aja jooksul hagi esitamise aluseks olevatest asjaoludest teadasaamisest. Nendeks asjaoludeks on antud juhul osaniku poolt enda kohustuse oluline rikkumine või ühingu huvide olulisel määral kahjustamine. Oluliseks saab lugeda kohustuse rikkumist või huvide kahjustamist juhul, kui see muudab võimatuks või ohustab osaühingu eesmärgi saavutamist.

Väljaarvatavat osanikku tuleb väljaarvamise kavatsusest eelnevalt kirjalikult hoiatada. Alles siis, kui osanik pärast hoiatuse saamist enda käitumist ei paranda, on olemas alus hagi esitamiseks. Tegelikult pole ka see reegel kivisse raiutud. Hoiatuse võib tegemata jätta juhul, kui osaniku kohustuse rikkumine on sellise iseloomuga, et temaga suhte jätkamine pole mõistliku isiku jaoks enam mõeldav. Samuti ei pea osanikku hoiatama juhul, kui tema käitumine on põhjustanud täieliku ja pöördumatu usalduse kaotuse tema vastu.