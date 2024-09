MIDA MAKSUAMET SULLE EI RÄÄGI | Seitse kavalat nippi, kuidas mitte kasumimaksu maksta

Kõik Eesti ettevõtted hakkavad 2026. aastast korra kvartalis maksma kaks protsenti tulumaksu, rehkendus tuleb kasumi järgi. Valitsuse kinnitusel on see osa ajutisest julgeolekumaksust. On teada, et kasumimaksu tahtsid just sotsid. Kuluaarides sahistatakse, et ehk on see esimene samm üleüldise firmade tulumaksu sisseseadmiseks.