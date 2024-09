Soovisime uut Madonnat? Tere tulemast, Sabrina Carpenter!

See on nüüd nii, et popmuusika vajab iga teatud perioodi tagant uut Madonnat. Kedagi, kes oleks provotseeriv, bravuurikalt eneseirooniline ning ulakat seksapiilsust aurav. Räpis, elektroonilises klubimuusikas ja alt-popis on seda masti kangelannasid küllaldaselt ja võll keeratud pornograafilisekski, suures meinstriimis, kus sündsuse punast joont ületatakse ettevaatlikumalt, ilmub neid harvemini.