KINOFILMIDE EDETABEL | Uus Eesti film „Emalõvi“ saab kriitikutelt väga üksmeelse hinnangu

Sügis on käes ja ühes sellega on kinolevis elu aktiivsemaks läinud. Järgmisel nädalal on levis lausa 11 uut filmi. Sel nädalal on tabelis ka värske Eesti linateos: Liina Triškina-Vanhatalo „Emalõvi“. Filmi keskmes on ema (Katariina Unt) ja tütre Stefi (Teele Piibemanni) keeruline suhe. Eestimaist tumedust ja lüürikat põimiv linalugu näitab tupikusse jõudnud perekonda, kelle võimalused olukorda parandada hakkavad ammenduma. Pöördeid täis lugu saab Areeni filmikriitikutelt üksmeelselt kolm punkti.