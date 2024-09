Roosiku šokolaadivabrik – keeruliste aegade kiuste positiivsete muutuste keerises

Roosiku šokolaadid, kompvekid ja dražeed valmivad nii-öelda nullist. „Ostame toorkakao ube, millest valmistame šokolaadi, lisame oma retsepti järgi näiteks kohalikke külmkuivatatud marju või pähkleid. Paljud väiketootjad kasutavad Belgia valmisšokolaadi, aga meie tahame täpselt teada, mida ja kui palju meie toodetes on, sest muidu ei saaks me ju võtta klientide ees täisvastustust. Ja ainult nii saab olla kindel, et meie tooraine on alati mahe ning tooted on täistaimsed, tänu millele saavad meie maiustusi endale lubada ka laktoosi- või kaseiinitalumatusega inimesed,“ selgitab ta. Toorkakao on üks rikkalikumaid looduslikke antioksüdantide allikaid, mis sisaldab rohkelt olulisi mineraale, nagu magneesium, raud, tsink ja kaalium. Uuringud on näidanud, et toorkakao tarbimine võib aidata alandada vererõhku ja parandada südame-veresoonkonna tervist.

Tootearendus toimub Alevi sõnul jooksvalt. „Retsepte on meil palju ja ideid jagub – lihtsalt kõike ei jõua valmis tehagi! Ühelt poolt tahaksime inimestele pakkuda pidevalt uusi põnevaid maitseid, teisalt paneb tegutsema turuolukord. Kakaoturul on hetkel väga suured muudatused – tooraine hind on neljakordistunud ning see on meiesugusele väiketootjale raske olukord. Suurtel tootjatel on tarnijatega sõlmitud pikaajalised lepingud, aga meid mõjutab maailmaturul toimuv palju,“ selgitab ta. „Kuna me kindlasti ei kavatse minna seda teed, et hakata lisama oma toodetesse ebatervislikke asendusaineid, oleme pidanud panema pead tööle ning mõtlema välja, kuidas kakao kogust optimeerida, aga nii, et maitse ei kannata.“

Ettevõtte teine juhatuse liige Reet Kasekamp kinnitab, et kvaliteet peab säilima ning Roosiku tooted peavad olema naudingut pakkuvad. „Praegu on huvitav ajajärk, sest me tegelikult vahetame välja kogu oma senise toodangu ning võtame kasutusele uue kaubamärgi – NAMM ehk naudi armastust, maitse maagiat. NAMM on ka meie klientidele mujal maailmas arusaadavam ja lihtsam meelde jätta.“