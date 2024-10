Kolm traagilist tegelast teevad true-crime podcast’i ja ajavad seejuures laginal naerma

Loo sündmused keerlevad peamiselt New Yorgi suures luksuslikus kortermajas, mida tuntakse Arconia nime all. Selles majas elavad kustunud karjääriga näitleja Charles-Haden Savage (Steve Martin), pankrotistunud Broadway lavastaja Oliver Putnam (Martin Short) ja salapärase minevikuga üürnik Mabel Mora (Selena Gomez). Seda väliselt kokkusobimatut seltskonda ühendab suur kirg true-crime podcast’ide vastu. Kuna pika ja värvika ajalooga Arconia on nagu magnet, mis tõmbab tragöödiaid ja mõrvu, otsustavad kolm kangelast alustada endagi taskuhäälingu salvestamist. Et inimesi on mõrvatud ka Arconia ümber, piirduvad nad, vältimaks laialivalgumist, ainult tubaste roimadega. Sealt siis ka podcast’i nimi „Ainult tubased mõrvad“ („Only Murders in the Building“).