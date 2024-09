„Muusikanõunikes“ villemdrillemi uuest loost: nagu Koit Toome räpiks, Code One’il olid paremad tekstid

„Õudselt nähakse vaeva produktsiooniga just selles scene’is, kus on uue kooli räpist tulnud popparid, aga üha enam hakkab vokaal üheülbastuma,“ kõneleb loost kriitik Valner Valme. „Põhimõtteliselt see ei olegi ju enam puhas räpp – aga natukene nagu Koit Toome räpiks, estraadimaik tuleb juurde.“