Planet42 rääkimata lugu: kapitalismi kool Eesti idueliidile ehk Kuidas võeti käest nii firma kui ka raha

Planet42 ei tabanud ootamatu äririski realiseerumine, nagu sadadele Eesti investoritele ja avalikkusele kinnitatud on. Oma rahast on nad ilma jäämas, kuna firmasse toodud rikkad välismaised suurrahastajad andsid käsu raha põletamine lõpetada ja kasumisse jõuda. Et eestlastest juhid seda ei suutnud, teevad nüüd otsuseid paar välismaalast.