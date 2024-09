ARVUSTUS | „Megalopolis“: poole filmi pealt tekkis tahe kinost minema kõndida

Olen suur Francis Ford Coppola talendi austaja. Kuidas saakski mitte olla? „Ristiisa“ saaga või „Tänapäeva apokalüpsise“ nägemine on elumuutev kogemus. Kahjuks tuleb iga geeniuse loomingus ette ka mitte nii säravaid pärleid, mis on ka inimlik. Just inimlikkusest Coppola oma megateoses jutustada tahabki. Kuigi „Megalopolise“ sõnum on ilus ja humaanne, upub see sügavale kulla ja karra sisse.