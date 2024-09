Vastusamm Venemaa käigule: USA kaugmaaraketid naasevad Euroopasse

Kui Donald Trump 2019. aastal teatas, et USA lahkub keskmaatuumajõudude piiramise lepingust (INF), oli enamik Euroopa riike kohkunud. Nad olid päri, et Venemaa on rikkunud külma sõja aegset pakti, mis keelas kõik maal baseeruvad raketid (nii tavalised kui ka tuumaraketid), mil laskeulatuseks 500 kuni 5500 kilomeetrit. Kuid nad leidsid, et Trumpi otsus on hoolimatu ja võib vallandada uue võidurelvastumise. Kes Euroopas üldse oleks nõus selliseid rakette hoiustama? Tuleb välja, et peaaegu kõik.