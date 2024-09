Andrei Hvostov: Iisraeli uus kord – tappa ennetavalt kõik vastased

Iisraeli õhuväe löök Beirutis asuva Hezbollah’ punkri pihta eesmärgiga tappa organisatsiooni juht Hassan Nasrallah kandis koodnime „Uus kord“ – heebrea keelest transkribeerides Seder Hadash. Kõlab kurjakuulutavalt. Sellise koodnime kasutamine tekitab vältimatult küsimuse, kas Iisraeli senine tegevus Lähis-Idas laiemalt ning Liibanonis konkreetselt asendub mingi uutmoodi jõhkrusega? Kõik see, mida Iisrael on Liibanonis alates 1982. aastast korda saatnud, on ikkagi iseloomustatav kui sõjaline vägivald. Jätame hetkel kõrvale küsimuse, kas õigustatud vägivald, aga see on olnud vägivald. Siin pole kahtlust.