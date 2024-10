Riigikogu noorim liige Hanah Lahe: olen tuleviku pärast väga hirmul

Aga ilmavaate ja elustiili tõttu sõidab ta tööle just rattaga. Ta elab riigikogu hoonest poolteise kilomeetri kaugusel, nii et auto soetamiseks ta mingit põhjust ei näe. Pealegi on auto omamine tema sõnul tüütu. Kui vaja, sõidab rendiautoga. Talveks on kaalunud elektriratta ostmist.

Sind kirjeldatakse kui meeletu töövõimega inimest.

Kadri Tali.

Kui pikk on su tavaline tööpäev?

Kuidas sa jaksad?

Nüüd hakkab jaks tagasi tulema. Tulin riigikokku siis, kui alustasin magistriõpet. Eelmine aasta oli päris keeruline, kirjutasin magistritööd tavatöö kõrvalt, lisaks olid europarlamendi valimised. Läbipõlemine on ka selline asi, et kui sul on tihe graafik, sa ei mõtle sellele, aga need vitsad saad hiljem kätte. Proovin praegu aega maha võtta. Mul on mõni õhtu isegi vaba olnud, kuna ma ei käi enam koolis. See on kummaline.