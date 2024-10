Värske materjaliga astub DND malbema ja neile Eesti publiku äratundmise toonud helikeele vaimus. Kui eelmise albumi „Kesköine“ arvustuses ütles Mart Kalvet Areenis, et tegemist oli täiusesse jõudmisega, siis minu hinnangul pigem stabiilsuse saavutamisega. Kõrvalseisjana on raske öelda, kas uue albumi energia on uue kitarristi panus või on bänd leidnud lihtsalt neile sobiva ja neid kõnetava laulukirjutuse tee. Kokkuvõttes kostab, et DND on leidnud teatud sisemise rahu.