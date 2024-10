Katrin Pauts: psühhiaatrilised moehaigused on ülehaibitud

Katrin Pauts (47) sai viimaks lahti kirjanikublokist ja andis üle kolme aasta välja uue krimiromaani „Valge aiaga maja“. Kirjanik ise leiab, et romaani põhiline eripära peitub selles, et ta lõpuks üldse valmis sai. Muidu olevat aga tavaline sassis peresuhetega kirmka, mille lõpus saavad kõik tegelaskujud teada, et on iseenda vanaemad.