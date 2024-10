POLIITIKARADAR | Kärpeaja mugavad ohvrid – ametnike palgad ja puhkused

Kärpetants eelarve ümber ei taha vaibuda, kuigi riigieelarve on juba valitsusest riigikokku saadetud. Eks üks põhjus ole selles, et liiga selgesti arusaadav eelarve just ei ole – kui pehmelt öelda –, ja sealt pole tekkinud pilti, kui palju valitsus siis tegelikult kulusid kokku hoida suudab. Üsna tugeva rünnaku all on riigipalgalised, nende seas ametnikud, kelle palku meedias ritta seatakse ja kelle puhkuste pikkuse üle on nüüd puhkenud poliitikute seas arutelu. Aga koalitsioon saab seda endale lubada, reitinguga probleeme pole ja ametnike puhkuse üle arutlemisele keskendunutel jääb vähem aega iriseda millegi muu kallal, mida valitsus teeb või tegemata jätab.