Eriti värvikate näidetena sõdib äsja Venemaal välja antud lasteraamatus karupoeg Puhh ukronatsistidega ning tema relvavennaks on tšetšeeni pataljonis võitlev Notsu. Samas tegi Venemaa peaministri nõunik ja endine Tšetšeenia peaminister Muslim Hutšijev hiljuti haridusministrile avalikult ettepaneku lõpetada koolides Darwini evolutsiooniteooria õpetamine, sest see on vastuolus usuliste tõekspidamistega.