„Kui pruuti ei ole, ei tähenda, et pidu ära jääb.“ ÜRO suurpidu president Karise ja lootusega ärkamisele

Kui üldiselt on Karis valmis rääkima kõigil teemadel, muutumata kunagi eriti emotsionaalseks, siis tegemata kodutöid mainides ta süngestub. Puhastamata katuserennid. Korrastamata riiulid. Pügamata hekid. Meie presidendi kodu rohtub. „Ärme seda teemat rohkem puuduta,“ ütleb ta mornilt mõned tunnid enne seda, kui meie lennuk New Yorgi poole hakkab lendama. Ees on tema aasta kõige tihedam, pingelisem ja närvesöövam nädal.