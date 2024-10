Zetode vägisõnadega poistebändlik pohmakalaul üllatab muusikanõunikke

Külaliskriitik, Võrumaa folklaulja ja -muusik Mari Kalkun märgib, et tema on vist ruumis ainukene, kes laulu kõigist sõnades aru saab, sest võro ja seto keel on põhimõtteliselt samad.

Lisades: „Minu jaoks oli see nii naljakas, et naersin pisarad silmis. See laulu tekst, hääl ja produktsioon ei läinud absoluutselt kokku. Selline poleeritud ja imal poistebändi saund versus sõnad, mis on seto jooma- ja pohmakalaul. Ehk laul sellest, kui tähtis on pitsi tõsta ja kui raske on hommikul olla. Minul võttis näo muigvele. Kuigi ma suhtun tehisaru kasutamisse niimoodi, et seda võiks kasutada pigem abivahendina. Siin loos tundus, et Zetodega pole siin küll muud pistmist kui seto keel.“