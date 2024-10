Tallinn oli juba keskajal kõlvatu linn

Tallinna Linnamuuseumis on selle aasta lõpuni avatud näitus „Kõlvatu Tallinn“, mille kõrvalsaadusena on nüüd ilmunud ka samanimeline artiklikogumik. Kokku on seal nelikümmend kolm pealkirja, autorite soolise jagunemise järgi tuleb nentida, et suhe on 9 : 5 meeste kasuks, aga vaadates kogumiku tekstimassiivi kvantitatiivselt, siis tasakaalu ei rikuta. Pealegi on kogumiku koostajateks kaks naissoost ajaloolast, nii et võime uskuda, et kui meesuurijad proovisidki oma narratiive või paradigmat peale suruda, siis kutsuti nad karmilt korrale.