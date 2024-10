Eestis kalaäri ajava mehe lugu raputab Rumeenia presidendivalimisi

Lainega võttis hiljuti Rumeeniast ühendust kolleeg, kes tegi taustatööd sealses tipp-poliitikas tuntud tegelaste Rares ja Ramona Manescu kohta. Ilmnes, et Rares Manescu on aidanud kampaaniat teha ühele presidendikandidaatidest. See kandidaat on Mircea Geoană. Geoană loobus vaid kuu aja eest NATO asejuhi tööst ja on pikalt Rumeenia poliitikas tegev. Skandaali tekitas ainuüksi fakt, et Geoană kõrges NATO ametis töötades kampaaniat tegi: see pole sugugi lubatud.

Hoopis pikantsemaks arenes lugu hetkel, mil ilmnesid tema väidetava kampaaniameistri ärisidemed.

Rumeenia ajakirjanikele jäi nimelt silma üks Manescude värskelt asutatud ettevõte, mis tegeleb kalatoodete müügiga. Selle emafirma asub Eestis ning firma üks omanikke on Aleksei Kozlov. Kes on see Kozlov, kellega Rumeenias tuntud poliittipud äkitsi koos äri ajavad?

Laine asus Kozlovi tegemisi Rumeenia kolleegide palvel uurima.

Esmapilgul paistab, et Aleksei Kozlov tegutseb kaaviari ja kalatoodete hankimise ning müügiga. Ta on oma sotsiaalmeediakontodel jaganud ka fotosid, kus seisab kõrvuti Eesti tippkokkadega. Mitte kuigi kauges minevikus tegutses mees aga hoopis teise nime alt. Siit paljastub profiil, mis peaks iga poliitiku äärmiselt ettevaatlikuks tegema.

„Selgub, et Kozlov oli väga hämarates sidemetes vahetult pärast Krimmi annekteerimise perioodi Ida-Ukrainas. Ta osales arvukatest mõjuagendile omastes infooperatsioonides,“ räägib Laine.

Äsja kõrgelt NATO positsioonilt naasnud poliitikule on seosed Kremli võimaliku mõjuagendiga väga ebameeldivad. Geoană on väitnud, et ei tunne Kozlovi ning ajab tagasi ka tõiga, et kasutas kampaaniameistrite abi. Ta süüdistab hoopis Kremlit ja ajakirjanikke tema mustamiskampaanias. Juba on aga ilmnenud uued asjaolud: presidendikandidaat Geoană sai kampaaniameistrilt, niiditõmbajalt ning Kozlovi äripartnerilt Manescult rahalist tuge.