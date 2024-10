Kõik vihkavad kõiki: kultuurisõda Tallinna liikluses muutub aina tulisemaks ja ohtlikumaks

Liiklusteema tõstatamine mõjub kui herilasepesale näpuga nipsu andmine. Meedia ja sotsiaalmeedia lööb tigedalt kihama ja kõik on spetsialistid. Kõik teavad, milline on parim võimalik viis liiklust korraldada. Tekib mulje, et iga liiklejatüüpi vihkab mõni teine liiklejatüüp. Et tänavaid valitseb raev! Üksteist põlatakse, üksteise üle irvitatakse, üksteist proovitakse liiklusest eemale tõugata.