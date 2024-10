Sarja tegevus toimub küll kaasajal, aga kohati jääb mulje, justkui leiaks see aset 90ndatel. Ja see on okei. Romaanidele tuginevad ekraanilood on sageli rohkema lihaga luudel ja nii võib ka selle sarja puhul vaataja algusest peale aimata, et lugu tõesti viib kuhugi.