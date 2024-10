Coldplay uus plaat: köögis on olnud kõvasti kokkasid ja veel rohkem ideid, kuid üsna vähe maitseaineid

Kui pompoosseks on Coldplay – viimased enam kui tosin aastat muusikaliselt pea mitte midagi pakkununa ​– muutunud, võisid ka tuhanded Eesti fännid näha suvel Helsingis toimunud neljal kontserdil. Sõu mõttes on bänd igatahes maailma tipus ja Martin mõjub ka su nime ja nägu teadmata justkui su parim sõber – elevusest pakatava ja vaimustusest laetud olemisega antidepressant, kes ei unustaks iialgi su sünnipäeva, tahaks sinu emaga tutvuda, saabunud kümned tuhanded külalised ükshaaval läbi kallistada ja siis veel lähematele linnaosadele ringi peale teha, et igaühele sügavalt silma vaadata ja avala naeratusega kinnitada: sina oled eriline, armastust sulle, rahu ja rõõmu meile kõigile!