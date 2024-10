Patenteerime Eesti õudusmetsad, kuna Hollywoodis tuntakse nende vastu aina suuremat huvi!

Meetod, kuidas „Azrael“ on kokku pandud, meenutab lapitekki: elemente on laenatud siit-sealt ning ega neid mõjutusi püüta ka tingimata varjata. Atmosfäär, kuhu Katz oma tumeilma paigutab, on puhas õudusklassika – müstiline tume mets, kuhu vabatahtlikult keegi naljalt ei lähe. Aga sellest jääb ju väheks? Seetõttu on kõrvale toodud veel postapokalüptiline mõõde, kus keset metsi asub müstiline klann (kelle hulgas näiteks ka Rea Lest ja Katariina Unt!), kelle puhul on võimatu lõpuni mõista, kas nad ajavad head asja või on lohutu kurjuse kehastus. Selle kõik seob kokku Austraalia meisterpõgeneja Samara Weaving, kelle leivanumbriks ongi kujunenud verisena ummisjalu lurjuste eest pagemine. On tulnud hästi välja varem ja tuleb ka seekord. Oot, tegelikult on neis Maarjamaa tumedates laantes ka veidrad põlenud elajad, kes iga ettesattuva inimese nahka pistavad.