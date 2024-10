Vene pass: omaniku jaoks karistus, riigi jaoks tööriist

Kuulsime Venemaa esindajatelt nii 2008. aastal Gruusia kui hiljem 2014. ja 2022. aastal Ukraina puhul väidet, et ainus võimalus Vene kodanike kaitsmiseks tagakiusamise eest on sõjaline sissetung suveräänsete riikide territooriumile. Seetõttu on põhjendatud küsimus, kuidas tekkisid Venemaa kodanikud Gruusia ja Ukraina territooriumile?