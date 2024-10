POLIITIKARADAR | Pärtel-Peeter Pere viimase nädala einelaud: oma sõnad, mida kandikul ette kantakse

Riigikogu on toimetanud sel nädalal üsna madalatel pööretel. Eelarve on majas ja komisjonid tegelevad selle läbihekseldamisega. Aga seisukohad, millega hakatakse eelarvet kas kaitsma või ründama suure saali aruteludel, on juba ammu paigas. Mingid detailid eelarves seda enam ei muuda. Riigikaitsekomisjon on võtnud endale veel kaela küsimuse, kas Eesti riigikaitse vajab parlamentaarset raportit, ega suuda kokku leppida, mida raport peaks õigupoolest uurima.