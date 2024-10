Raul Saaremets: Joel Steinfeldt hakkas mulle Generaator M-i kontserdil külge. Ma olin alaealine

Püsikriitik Siim Nestori arvates on loo kõige efektsem omadus, et see on ründavalt õel. Ta lisab, et mingis mõttes muudab remix Smilersi loo punk-muusikaks, millega tegeles Smielrsi ninamees Hendrik Sal-Saller nooruspõlves, kui tegi legendaarset punkbändi Generaator M.