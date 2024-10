ARVUSTUS | Katariina Undi sihikindlus „Emalõvis“ mõjub maniakaalselt kütkestavalt

Ema Helena püüab päästa oma 15aastast last maailma korrumpeerivate mõjude küüsist. Nooruke Stefi satub valesse seltskonda, noortejõuku, kes viidavad aega öises jalakäijate tunnelis. Nad ahistavad möödujaid ning ühistegevustest ei puudu ka seks, joomine, narkootikumid. 15 on tundlik iga, üleminekuperiood, kus laps on kardinaalselt muutumas, temast on vanemate kiuste sirgunud iseseisev inimene, noor naine, kelles kasvab vajadus ennast määratleda. Lahedate hulka kuulumine on mõistagi elulise tähtsusega.