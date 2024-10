EKSPRESSI PODCAST | Jälgimine või jagamine? Eesti paarid, kes näitavad teineteisele reaalajas oma asukohta

Mõnele paarile võib sinine täpp ekraanil pakkuda lohutust. Või olla lihtsalt kasulik: saad teada, millal kaaslane koju jõuab või kas on mõtet helistada, et teine poest kohvi tooks.

Eksperdid aga juhivad tähelepanu, et jagamisel ja jälgimisel on suur vahe. Ning suur samm suhtes tasub astuda ainult siis, kui mõlemad pooled seda päriselt tahavad - ja aeg on õige. Sest hiljem otsust tagasi võtta on juba märksa raskem.