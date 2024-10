Florian Wahli tehisaru-pop ja Zetode tehisaru-folk - kumb on vähem õigem

Florian Wahl ja Zetod tegid nüüd AI ehk tehisaru abil hulga lugusid.



Floriani EP juhtlugu „Mu vend on lesbi“ on meganaljakas, aga täpselt nii natuke vähem naljakas, et tahaks veel teist või kümnendat korda rõõmustada. Ja see oleks tehtud nagu 70ndatel Rootsi või Kanada või Austraalia väilseestlaste poolt. Lennukas ja absurdne pluss korralik aktsent. Euroka võidulugu!