KINOFILMIDE EDETABEL | Kinolevi populaarseim film on Jokkeri teine osa

Areeni nädala film ja kriitikute tabeli teine on Liina Triškina-Vanhatalo „Emalõvi“. Kellel see veel nägemata, siis tasub minna, sest kriitikute hinnangul on see üks paremaid selleaastaseid kodumaised linateoseid. Selle nädala lehes kirjutab sellest Joosep Ehasalu, kelle sõnul väärib „Emalõvi“ esiletõstmist kui sotsiaalselt olulistel teemadel rääkiv ja igaüht puudutav meisterlik linateos: