POLIITIKARADAR | Mis see nüüd oli? Pool Isamaa fraktsiooni jättis riigieelarve vastu hääletamata

Komisjonid on riigieelarve läbi hekseldanud ja suure saali aruteludest sisulisemaid võib igaüks lugeda komisjonide protokollidest. Aga ka suures saalis on nüüd esimene mõttevahetus peetud ja midagi üllatavat ei toimunud. Kui võib-olla välja arvata opositsiooni üsna nõrguke esinemine. Kui vaadata aga erakondade reitinguid, siis juba niigi nähtav saab seal ka andmelist tuge – hakkab välja kujunema Reformierakonna ja Isamaa võitluspaar, kus üksteisega tegelemine ühel ja teisel pool koalitsiooni-opositsiooni telge on kasulik mõlemale.