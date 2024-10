ARVUSTUS | Anett Kontaveit vs. Kelly Sildaru: üks liigutab, teine jääb meelde skandaalsusega

„Anett“ ja „Kelly: kellegi teise unistus“ on täiesti erinevad filmid, kuigi sportlastena on Anett Kontaveit ja Kelly Sildaru mõneti sarnased. Mõlemad on väljendanud, et sport pole nende jaoks ainus asi maailmas. Mõlema sportlastee on olnud Eesti rahva terava tähelepanu all, eriti muidugi Sildaru puhul. Kontaveidi ootamatu areenilt lahkumine on mõnede arvates lausa katastroof, justkui oleks tema (või Sildaru) Eesti rahva omand. Imetlusväärne ja suurt julgust nõudev oskus on tunnetada, millal kõrvale astuda ja mitte iga hinna eest edasi punnitada. Kulub ära igas eluvaldkonnas.