ARVUSTUS | Saksamaa kalleima telesarja neljas hooaeg on sama hea kui esimene

Fantaasial on tegijad alati lennata lasknud ja mõnes asjas üle võlli pannud, aga minu jaoks ei ole sari nelja hooaja jooksul kordagi muutunud häirivalt ebausutavaks, mis Hollywoodi filmide puhu nii sageli juhtub. Üks režissööridest, Achim von Borries ütles intervjuus, mille temaga LP jaoks tegin, et Weimari vabariigi aegse Berliini taastamisel on tegijad kaotanud igasuguse mõõdutunde. Ent kui vahel ajab ajalooliste sarjade puhul kulissilikkus närvi, siis siin on üldmulje loomulik.