Vaiko Eplik ja Eliidi uue albumi lood talletuvad sinu seljaajju

Avalugu „Pigilind“ jutustab keerulise elusaatusega tegelasest, kelle isa istub pogris, ema magab toas „kui mahatapet“ ja õde joob äädikahapet. Loo finaalis avanevad loo kangelasele taevaväravad. Järgnevas loos „Lähen müüjaks“ saan ma teada, mis siis põhjustas müüjaks minemise – must vari akna taga, must vari üle köögilae ja pann kooki ei prae, kere on hele ja vihm räägib ladina keelt. Süüa ei ole, on hoopis vaesus. Nii et seepärast siis.